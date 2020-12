PSG : Tuchel lâché par les stars, Verratti se mouille

Dans : PSG.

Très critiqué à Paris ces derniers temps, Thomas Tuchel ne dispose plus vraiment de la confiance des supporters…

En ce qui concerne les joueurs, il a également été raconté à plusieurs reprises que les stars du Paris Saint-Germain ont totalement lâché Thomas Tuchel, lequel sera en fin de contrat à l’issue de la saison dans la capitale française. Une théorie agrémentée par les frictions avec Angel Di Maria, lequel a récemment fait part de sa frustration d’être en permanence le premier attaquant sacrifié lors des changements du coach allemand. Mais en conférence de presse, Marco Verratti a volé au secours de son entraîneur, affirmant publiquement que le vestiaire était toujours derrière lui.

« Tuchel nous a emmenés en finale de la C1, il a réussi à créer un groupe très solide. L’année dernière on a gagné tous les titres possibles en France. C’est un entraîneur jeune, avec des idées, il a un très bon caractère avec nous. Ce n’est pas facile pour un entraîneur de gérer 30 joueurs comme nous, et pourtant il a réussi à créer un bon rapport avec tout le monde. Et sur le terrain je crois qu’on a montré de belles choses l’année dernière. Là c’est moins bien mais on connait nos forces, on sait ce qu’on peut faire. Maintenant il faut le montrer. On peut toujours faire plus, on doit toujours chercher la chose optimale, même si c’est difficile en ce moment pour toutes les équipes. Mais maintenant il faut oublier les difficultés, on a un grand match à jouer demain, un match très important contre une grande équipe. Il faut chercher cette victoire, et pour cela il faudra être parfait dans l’organisation, mais aussi individuellement » a commenté Marco Verratti, dont la titularisation pour le choc face à Manchester United ce mercredi soir ne fait guère de doutes.