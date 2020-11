PSG : Tuchel lâché par le vestiaire, un intime répond

Dans : PSG.

Malgré quatre titres nationaux et une finale de Ligue des Champions la saison dernière, Thomas Tuchel suscite de nombreuses critiques au PSG.

Il faut dire que le jeu proposé par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois laisse clairement à désirer. Un constat d’autant plus valable depuis le début de la saison, le PSG s’en remettant bien souvent aux exploits de Neymar, Di Maria ou Mbappé pour gagner ses matchs. Et si cela suffit en Ligue 1, cette méthode risque rapidement de connaître ses limites en Ligue des Champions. De plus, certains choix de Thomas Tuchel interpellent. Celui de s’obstiner avec Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale, par exemple. En interne, les joueurs ne cachent pas leur stupéfaction même si, selon un proche du vestiaire interrogé par Le Parisien, Thomas Tuchel est toujours respecté au Camp des Loges.

« Tuchel reste respecté mais dans les conditions actuelles, avec tous les blessés, son obstination à vouloir installer Marquinhos au milieu et Danilo en défense inquiète un peu » explique-t-il… avant de nuancer en mettant en cause les choix du tacticien allemand « Oui, cet été Marquinhos a été bon au milieu de terrain mais il y avait Thiago Silva et Kimpembe derrière ». Malgré les départs de Thiago Silva à Chelsea et de Tanguy Kouassi au Bayern Munich, et le manque de renfort en défense centrale, Thomas Tuchel continue d’utiliser Marquinhos au milieu de terrain. Et ce n’est pas prêt de changer puisque ce mercredi soir, le Brésilien sera de nouveau placé dans le cœur du jeu par son entraîneur sur la pelouse du Red Bull Leipzig. Un choix qui continuera de faire polémique, mais qui donnera raison à Thomas Tuchel en cas de victoire en Allemagne. Un choc pour lequel il sera par ailleurs privé de trois de ses quatre fantastiques, à savoir Mbappé, Neymar et Icardi.