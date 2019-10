PSG : Tuchel foudroie Villas-Boas et son manque de respect

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Après la claque mise par le PSG à l'OM, Thomas Tuchel a répondu à André Villas-Boas, lequel estime que Paris est trop riche pour être un vrai rival de Marseille.

André Villas-Boas n’est pas le premier entraîneur, ni le dernier, à repartir du Parc des Princes avec une valise, mais l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a jugé utile de justifier ce résultat en évoquant les moyens financiers du Paris Saint-Germain. Une formule de bonne guerre, mais qui n’explique pas totalement les erreurs de certains de ses joueurs en première période. Apprenant les propos du coach portugais de l’OM, Thomas Tuchel a eu lui un tout autre discours, rappelant à son homologue marseillais que cette affiche méritait un peu plus de respect et que l’excuse de l’argent ne pouvait pas tout justifier.

« PSG-OM, c’est mon avis, est un match avec une grande histoire en France, et c’est un match qu’on doit respecter. Avantagés ou non financièrement, on doit le gagner, montrer notre qualité. Dans le foot, tout est possible. On respecte l’histoire, on respecte le jeu, on respecte le foot. Pour jouer contre l’OM, on doit jouer avec le cœur, avec l’agressivité, pas seulement être bien tactiquement ou techniquement », a rappelé l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain, histoire de calmer un André Villas-Boas un poil mauvais perdant et qui avait du Rudi Garcia dans la voix. Allez, rendez-vous au match retour au Vélodrome, nul doute que le scénario du futur OM-PSG ne sera pas le même.