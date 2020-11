PSG : Paris a galéré sans lui, Verratti est de retour !

Dans : PSG.

Absent depuis le 2 octobre, Marco Verratti effectue son grand retour au PSG. L’Italien devrait être dans le groupe pour le déplacement à Monaco, vendredi.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le Paris Saint-Germain. Tandis que Thomas Tuchel pourra compter sur Neymar et Kylian Mbappé pour son déplacement à Monaco vendredi soir, l’entraîneur allemand va également enregistrer le grand retour de blessure de Marco Verratti. Blessé depuis le 2 octobre, l’international italien a participé normalement aux derniers entraînements collectifs au Camp des Loges, rapporte Le Parisien. « On croise les doigts, mais tout va bien. Il a bien travaillé pour revenir au mieux et sera prêt pour la Coupe d'Europe » glisse un proche de l’Italien, confirmant que l’objectif du natif de Pescara est clairement d’être à un très bon niveau pour le choc de Ligue des Champions face à Leipzig le 24 novembre prochain au Parc des Princes.

« Aucun risque n'a été pris. Désormais, le focus est porté sur Monaco, Leipzig et jusqu'à la fin de l'année 2020 » ajoute un proche du vestiaire. Durant l’absence de Marco Verratti, le Paris Saint-Germain a rencontré quelques difficultés dans les gros matchs, notamment en Ligue des Champions. Son absence a sérieusement pesé contre Manchester United, et plus encore lors du déplacement à Leipzig. « Ander Herrera et Idrissa Gueye, alignés lors de ces deux rencontres en compagnie de Danilo Pereira ou Marquinhos au milieu, n'ont pas apporté les mêmes options qu'en présence de Verratti. Comme la résistance au pressing, les passes vers l'avant ou les sorties de balle rapides. Tout ce qui a cruellement manqué » note le quotidien francilien, pas malheureux de revoir le « Petit Hibou » à l’œuvre. En espérant pour le Paris Saint-Germain que son physique ne lui fera pas de nouveau défaut d’ici à Noël.