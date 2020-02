PSG : Tuchel et Neymar sont d'accord, le coupable est ailleurs

Dans : PSG.

Neymar a vivement regretté la décision du PSG de ne pas le faire jouer avant le match à Dortmund. Thomas Tuchel était du même avis que la star brésilienne.

A peine le match à Dortmund était terminé, avec le résultat que l’on sait, que Neymar tapait du poing sur la table en regrettant la décision du Paris Saint-Germain de ne pas le faire jouer avant ce rendez-vous en Ligue des champions. « Je voulais jouer, je me sentais bien mais le club avait peur, et c’est moi qui souffre à la fin. J’aurais été meilleur si j’avais rejoué avant », avait lancé l’attaquant brésilien du PSG, qui venait de manquer quatre matchs du club de la capitale suite à sa légère blessure aux côtes contre Montpellier. Les regards se sont évidemment tournés vers Thomas Thuchel, qui à priori est le seul à faire ce genre de choix après avoir écouté l’avis des spécialistes.

Mais ce vendredi, c’est une autre version qui est révélée par L’Equipe. En effet, Neymar avait demandé à jouer contre Dijon en Coupe de France, le cador brésilien ne ressentant plus aucune douleur et s’estimant en mesure de jouer ce match calé une semaine avant Dortmund-PSG. Thomas Tuchel, étant du même avis que son joueur, a prévenu le staff médical du Paris Saint-Germain qu’il comptait sur Neymar pour ce match de Coupe. Mais, l’entraîneur allemand du PSG s’est heurté à la fermeté des médecins, et Leonardo n’a pas souhaité s’immiscer dans le débat et a donc validé l'absence du joueur brésilien jusqu'à Dortmund. Le traumatisme des deux dernières années, marquées par les blessures de Neymar à cette époque de l’année, n’a pas été effacé, et le duo Tuchel-Neymar n’a pas réussi à changer la donne avec le résultat que l'on connaît.