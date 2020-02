PSG : Tuchel est à la ramasse, Luis Fernandez passe la deuxième couche

Dans : PSG.

Sur le banc de touche du Paris Saint-Germain depuis l’été 2018, Thomas Tuchel n’a pas encore répondu aux énormes attentes placées en lui…

Il faut dire que son palmarès au sein du club de la capitale est assez mince. Puisqu’après un an et demi au sein du PSG, l'entraîneur allemand n’a gagné qu’une Ligue 1 et deux fois le Trophée des Champions. Si son Paris est bien parti pour réaliser le doublé en championnat, son équipe est toujours en lice dans les coupes nationales, avec des matchs contre l’OL, en finale de la Coupe de la Ligue et en demi-finale de la Coupe de France. Malgré tout, l'ancien de Dortmund ne fait toujours pas l’unanimité. Ces derniers jours, Luis Fernandez a d’ailleurs tiré sur l’ambulance.

« Tuchel, c’est le pire entraîneur du PSG depuis l'arrivée du Qatar. Il est toujours loin du niveau de Jürgen Klopp, Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti », avait lancé, dans la presse allemande, l'ancien entraîneur du PSG. Des propos qu’il a tout de même tenu à nuancer sur Twitter jeudi. « Calmez-vous les amis, je n'ai dit que la vérité ! Pour l'instant, c'est l'entraîneur qui a eu les moins bons résultats sous l'ère qatarie. J'espère qu'il va gagner la Ligue des Champions cette année pour lui, le PSG et le football français », a lâché le consultant de beIN Sports, qui remet quand même une pièce dans la machine avec ce petit coup de pression. Car Fernandez le sait, Tuchel sera surtout jugé par rapport au parcours de son PSG en Ligue des Champions. À commencer dès le huitième de finale aller au Signal-Iduna Park face au Borussia Dortmund mardi prochain...