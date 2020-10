PSG : Tuchel en mode arrogant, Riolo sort la sulfateuse !

Dans : PSG.

Comme face à Dijon ce week-end, Thomas Tuchel a aligné Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense à Istanbul en Ligue des Champions, mercredi soir.

L’opposition était bien plus relevée et Marquinhos a connu quelques difficultés à ce poste de milieu défensif auquel Thomas Tuchel continue de l’utiliser malgré le recrutement de Danilo Pereira. Et pour cause, l’entraîneur du Paris Saint-Germain juge le Portugais plus performant en défense centrale, un poste qu’il a très rarement occupé durant sa riche carrière au FC Porto et avec la sélection du Portugal. Trop c’est trop pour Daniel Riolo, lequel a véritablement fustigé l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund sur les ondes de RMC. En plus de critiquer les choix de Thomas Tuchel, le polémiste a dézingué l’Allemand pour son arrogance de plus en plus visible au fil des conférences de presse.

« Le PSG ne s’est pas baladé à Istanbul, loin de là. Je n’envisageais pas une balade car il n’y a pas réellement de jeu cohérent à Paris en ce moment. Le 4-2-4, je pense que c’est la meilleure solution car il faut se servir d’un n°9 et en 4-3-3, tu es obligé de faire jouer Mbappé-Neymar-Di Maria donc tu n’as pas de n°9 et cela devient un système coincé. Autant y aller avec un vrai avant-centre, même si Kean n’est pas un crack, il met des buts donc ça va. La composition du milieu de terrain va être la question des semaines à venir pour Tuchel. Si c’est Marquinhos obligatoire, avec qui ? Est-ce que ce sera Danilo Pereira qui va monter au milieu et on retrouvera Kehrer en défense, ou Danilo reste derrière… Tuchel a encore dit très énervé aux journalistes « Danilo est un très bon défenseur, moi je suis un entraîneur vous n’avez pas vos diplômes ». Cela veut dire que tous les entraîneurs qui ont eu Danilo Pereira et qui l’ont toujours fait jouer au milieu, ce sont des tocards et notamment le sélectionneur du Portugal champion d’Europe qui le fait jouer au milieu. Tuchel l’a donc traité de tocard qui doit passer ses diplômes, très bien pourquoi pas » a pesté Daniel Riolo, lequel n’en peut plus des choix et de l’attitude de Thomas Tuchel à Paris. Un constat qu’un certain Leonardo partage sans doute…