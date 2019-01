PSG : Tuchel désapprouve cette mauvaise idée au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lassana Diarra ayant pris la décision de mettre un terme à sa carrière de footballeur, le Paris Saint-Germain se retrouve totalement décimé au poste de milieu défensif. Et pour cause, avec la mise à l’écart d’Adrien Rabiot, Marco Verratti est le seul joueur de métier dans l’entrejeu du PSG. Une situation tout simplement impossible pour Thomas Tuchel, lequel a exigé deux renforts au mercato cet hiver. Mais l’Allemand est bien conscient que Paris est surveillé par le fair-play financier et qu’il sera donc délicat de recruter deux joueurs. Raison pour laquelle l’ancien du Borussia Dortmund n’approuve pas la décision de Nasser Al-Khelaïfi d’avoir écarté Adrien Rabiot jusqu’à la fin de la saison, selon L’Equipe.

« Echaudé par le mercato estival, où le club s’était penché sur de nombreux dossiers sans en concrétiser un seul (Kanté, Witsel, Guendouzi), il met les dirigeants face à leurs responsabilités. Sur ce mercato, alors que Paris a multiplié les pistes (Fabinho, Gueye, Ramsey, Paredes). Mais aussi sur le cas Rabiot. Vendredi, le technicien avait commenté la situation du titi, écarté pour son refus de prolonger. « Certains joueurs comme Ramsey ou Herrera (en fin de contrat dans 6 mois) jouent ». Ces derniers mots ressemblaient à une pierre lancée dans le jardin de Nasser Al-Khelaïfi, à l’origine de la mise au ban de Rabiot, qui risque de priver le PSG non seulement d’une rentrée financière, mais aussi de ses qualités sur le terrain » peut-on lire dans les colonnes du quotidien national. Autrement dit, Paris serait perdant à tous les étages en se privant de Rabiot. Ce qui agace au plus haut point Thomas Tuchel…