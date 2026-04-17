Youth League : Le Real brise le rêve du PSG

Demi-finale de la Youth League

Stade de la Tuilière (Lausanne, Suisse)

Real Madrid – PSG 1-1 (5 tab à 4)

Buts : Navascues (83e) pour le Real ; Ly (29e) pour le PSG

Le Real Madrid démarrait mieux le match dans le jeu mais le PSG frappait en premier au tableau d'affichage. Elijah Ly nettoyait la lucarne madrilène d'une frappe enroulée. Deux minutes plus tard, le gardien espagnol enlevait le deuxième but parisien d'un arrêt du pied sublime. En seconde période, le Real était globalement dominateur. L'égalisation survenait logiquement des pieds de Navascues. Les deux clubs se départageaient donc aux tirs au but.

Le premier tireur espagnol trouvait le poteau, le troisième les gants du portier parisien. Paris était bien lancé mais le gardien du Real se réveillait. Il stoppait deux tirs parisiens d'affilée. Il arrêtait également le septième tir parisien pour qualifier le Real Madrid en finale. Les jeunes merengue défieront Bruges.