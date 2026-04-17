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Youth League : Le Real brise le rêve du PSG

PSG17 avr. , 21:00
parMehdi Lunay
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Demi-finale de la Youth League
Stade de la Tuilière (Lausanne, Suisse)
Real Madrid – PSG 1-1 (5 tab à 4)
Buts : Navascues (83e) pour le Real ; Ly (29e) pour le PSG
Le Real Madrid démarrait mieux le match dans le jeu mais le PSG frappait en premier au tableau d'affichage. Elijah Ly nettoyait la lucarne madrilène d'une frappe enroulée. Deux minutes plus tard, le gardien espagnol enlevait le deuxième but parisien d'un arrêt du pied sublime. En seconde période, le Real était globalement dominateur. L'égalisation survenait logiquement des pieds de Navascues. Les deux clubs se départageaient donc aux tirs au but.
Le premier tireur espagnol trouvait le poteau, le troisième les gants du portier parisien. Paris était bien lancé mais le gardien du Real se réveillait. Il stoppait deux tirs parisiens d'affilée. Il arrêtait également le septième tir parisien pour qualifier le Real Madrid en finale. Les jeunes merengue défieront Bruges.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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