PSG : Tuchel dehors, Daniel Riolo dévoile ses deux favoris

Sur le site officiel du PSG, Leonardo a clairement fait savoir mardi qu’il n’était pas question pour l’instant de remplacer Thomas Tuchel.

A en croire les propos du directeur sportif brésilien, le Paris Saint-Germain n’a pris contact avec aucun entraîneur dans le but de combler un éventuel licenciement de Thomas Tuchel. Néanmoins, il est assez difficile de croire que l’entraîneur allemand puisse conserver son poste d’entraîneur du PSG en cas de défaite contre Leipzig, le 24 novembre prochain en Ligue des Champions. Pour le journaliste Daniel Riolo, c’est dès maintenant que le Paris SG devrait agir en se séparant de Thomas Tuchel. Et le consultant de RMC a deux idées en tête pour succéder à l’ex-entraîneur du Borussia Dortmund : Mauricio Pochettino et Thiago Motta.

« Quand on regarde aussi de plus près tout le staff médical on s'aperçoit que c'est un bordel sans nom. Les joueurs se soignent avec qui ils veulent. Ils se font masser par leurs kinés perso à la maison. Ils reviennent au club il ne passe pas par la case soin officielle du club. Certains ont des hygiènes de vie déplorables. Il n'y a pas d'autorité. C'est anormal d'avoir des joueurs dans cet état-là. Prenons par exemple le meilleur joueur de cette équipe, Neymar, prenons une photo de lui aujourd'hui et il y a deux ans ce n'est pas normal. Un joueur de haut niveau ne peut pas changer physiquement, même le visage, en deux ans comme ça. Je suis pour un changement d'entraîneur. En cours de saison, comme ça, je tenterais un Thiago Motta car je pense qu'il aurait l'autorité. Si ce n'est pas lui, je pense que Mauricio Pochettino serait bien pour le PSG. Je sais qu'il a envie de venir et il fait bien jouer ses équipes, alors pourquoi pas » a indiqué Daniel Riolo au micro de Beur FM, en attendant de voir si la situation évoluera au PSG avec un changement d’entraîneur.