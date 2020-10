PSG : Tuchel attend Leonardo au tournant, c'est bouillant

Dans : PSG.

A trois jours de la fin du mercato, rien ne semble réellement s’activer du côté du Paris Saint-Germain, au grand regret de Thomas Tuchel…

L’entraîneur du PSG attend un défenseur central et un milieu défensif depuis de longues semaines mais pour l’instant, il ne voit rien venir. Tiémoué Bakayoko et Antonio Rudiger (Chelsea) ont longtemps été considérés comme des joueurs proches de rejoindre le PSG, et pour qui des négociations concrètes ont eu lieu. Mais finalement, ces deux pistes ne devraient pas aboutir. Ce qui commence sérieusement à irriter Thomas Tuchel, lequel ne masque plus sa frustration en interne, selon les informations obtenues par Le Parisien.

Le média croit savoir que Thomas Tuchel a mis un gros coup de pression sur Leonardo, qu’il souhaite plus rapide en période de mercato. « En résumé, l’Allemand exige des recrues et vite, au risque de ne pas pouvoir égaler les objectifs de la saison dernière. A l’aune de leur relation, sans vagues jusqu’ici, certains évoqueront un clash. C’est en tout cas une vraie passe d’armes entre deux hommes qui s’opposent déjà à bas bruit sur les postes à pourvoir » écrit le quotidien francilien, qui précise par ailleurs que Leonardo est le spécialiste de la dernière ligne droite du mercato, comme il l’avait prouvé l’été dernier en enrôlant Keylor Navas et Mauro Icardi dans les 48 dernières heures du marché des transferts. Mais cet été, « il pourrait effectuer une pause, contraint par le contexte économique ». Autant dire que de son côté, Thomas Tuchel ne se contentera pas du seul et unique Alessandro Florenzi. Aussi talentueux soit-il, l’ex-défenseur de l’AS Roma aura bien du mal à compenser les pertes successives de Kouassi, Thiago Silva, Meunier, Cavani et Choupo-Moting. Plus que jamais, c’est Leonardo qui est sous pression au PSG à trois jours de la fin du mercato.