PSG : Tuchel a tout tenté pour que Al-Khelaifi et l'Emir lâchent du cash !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Présent ce samedi après-midi en conférence de presse, à la veille du match de Coupe de France contre Pontivy, Thomas Tuchel n'a évidemment pas échappé à une question sur le mercato du Paris Saint-Germain. Faisant clairement savoir que la venue de De Jong et De Ligt n'était pas d'actualité cet hiver, l'entraîneur allemand du PSG a été encore plus précis concernant son désir de voir son équipe être renforcée d'ici la fin du mercato de janvier.

Et Thomas Tuchel d'évoquer notamment son récent déplacement au Qatar, où il ne s'est pas contenté d'assister au tournoi de tennis en compagnie de Nasser Al-Khelaifi. « Vous pouvez dire que je suis allé au Qatar pendant mes vacances afin d’utiliser toutes les possibilités de convaincre le président et l’Emir, ainsi que le directeur sportif. Je peux donner mon avis, mais je ne suis pas le responsable pour l’argent et le mercato. Je l’ai dit plusieurs fois, on a besoin de joueurs pour le milieu de terrain et c’est comme cela. Pour les autres choses, on peut attendre », a précisé le technicien allemand du Paris Saint-Germain, qui envoie un message direct aux dirigeants à ses dirigeants. Reste à savoir si ces derniers seront sensibles à cette demande, et surtout si les règles du fair-play financier permettent d'investir dès ce mercato d'hiver.