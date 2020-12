PSG : Le Neymar-Mbappé Saint-Germain, c'est fini !

Dans : PSG.

La venue de Mauricio Pocchetino sur le banc du Paris Saint-Germain va remettre le collectif en avant, ce que Emery et Tuchel avaient oublié en confiant les clés à Neymar et Mbappé.

Parmi les motifs qui ont abouti au limogeage surprise de Thomas Tuchel de son poste d’entraîneur du PSG, il y a notamment eu l’absence totale de projet de jeu de l’entraîneur allemand. Souvent, l’ancien coach de Dortmund a misé sur le « donnez le ballon à Neymar et Mbappé », les deux stars étant en charge de débloquer la situation. Mais du côté de Doha, on veut que les résultats soient accompagnés d’un football chatoyant et ce n’est plus le cas depuis longtemps. En décidant de confier les clés de son effectif à Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaifi souhaite que certaines valeurs collectives fassent leur grand retour au sein du Paris Saint-Germain, et que Kylian Mbappé et Neymar ne soient pas les seuls dépositaires du jeu parisiens.

Pochettino doit apprendre à gérer Neymar et Mbappé

Le coach argentin est lui un farouche défenseur du collectif. « Avec Pochettino, le PSG revient à un vieux poncif du football : la star doit être l'équipe et non les individualités alors que le PSG n'était devenu que cela ces derniers temps. Le nouveau coach possède un gros mois pour trouver les hommes adaptés à ses idées. La principale révolution va concerner le milieu de terrain où ils risquent d'être très nombreux pour deux places, entre Leandro Paredes, Danilo Pereira, Marco Verratti, Ander Herrera, Idrissa Gueye et Julian Draxler si aucun n'est vendu cet hiver. Ils connaissent la règle s'ils veulent en être : suer, suer et encore suer », explique Le Parisien, qui rappelle cependant que pour la première fois de sa carrière Mauricio Pochettino va devoir gérer des stars mondiales comme Neymar et Kylian Mbappé. Car s’il a travaillé avec Harry Kane ou Dele Alli, l’Argentin ne s’est jamais frotté à des monstres footballistiques et marketings comme les deux stars du PSG.