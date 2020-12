PSG : Tuchel a impressionné à Manchester, son mercato s’anime

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, l’entraîneur Thomas Tuchel ne devrait pas être conservé pour la saison prochaine. L’Allemand peut donc préparer son avenir loin de la capitale française.

Le discours de Leonardo ne trompe personne. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a beau répéter qu’il fait entièrement confiance à Thomas Tuchel, on se doute bien qu’un changement d’entraîneur est au programme dans les mois à venir. Seul un sacre en Ligue des Champions pourrait sauver le technicien qui entretient des relations difficiles avec son supérieur. Du coup, l’ancien coach du Borussia Dortmund a bien compris qu’il valait mieux rester à l’écoute des éventuelles propositions. En effet, l’Allemand pourrait recevoir une offre en provenance d’Angleterre.

Car selon les informations du quotidien Bild, Manchester United, peu convaincu par le travail d’Ole Gunnar Solskjaer, pense à lui confier le poste du Norvégien. Cet intérêt date sûrement d’avant leur confrontation de mercredi. Du coup, la démonstration tactique de Tuchel n’a pas dû passer inaperçue à Old Trafford. Lui qui a modifié la physionomie de la partie en changeant d’hommes et de schéma pour remporter ce match de Ligue des Champions (1-3). Il faudra tout de même suivre la suite de la saison des Red Devils et voir si Solskjaer, récemment soutenu par son vice-président, reste en difficulté sur le banc mancunien. En tout cas, on constate de nouveau que Tuchel, convoité par le Bayern Munich il n’y a pas si longtemps, possède encore une sacrée cote sur le marché des entraîneurs.