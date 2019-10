PSG : Trop tard, Man United a laissé passer sa chance pour Mbappé

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

En grande difficulté cette saison, Manchester United va sûrement se renforcer au mercato hivernal.

Il faut s’attendre à la signature d’un attaquant de haut niveau pour compenser les départs de Romelu Lukaku et d’Alexis Sanchez. Ainsi que les nombreuses absences pour blessure qui touchent régulièrement l’effectif d’Ole Gunnar Solskjaer. Mais qui pourrait changer le visage offensif des Red Devils ? Alors que le nom du Croate Mario Mandzukic revient avec insistance, l’ancien Mancunien Louis Saha aurait aimé voir le prodige du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé à Old Trafford.

« Si vous me posez la question, je ferais sauter la banque pour Mbappé, mais maintenant c'est trop tard, a regretté le Français interrogé par Compare.bet. Mais quand on regarde les attaquants, c'est un type de joueur en voie de disparition. Lewandowski est l'un des rares exemples restants, et je ne vois pas beaucoup de joueurs qui pourraient facilement convenir devant. Je m'intéressais à des attaquants comme Duvan Zapata qui est un joueur respectable, très puissant. L'équipe a besoin de quelqu'un d'assez puissant devant pour garder le ballon, donner du temps et de l'espace à des joueurs comme Pogba et McTominay afin qu'ils créent quelque chose. » Sans Ligue des Champions, MU n’a pas les arguments pour attirer ce qui se fait de mieux.