PSG : Trop de pression, l’échec de Neymar expliqué

Malgré des belles prestations avec la sélection auriverde, Neymar ne fait toujours pas l’unanimité auprès du peuple brésilien.

Très apprécié lorsqu’il évoluait à Barcelone, le n°10 du PSG avait notamment porté la sélection brésilienne sur ses épaules lors de la Coupe du monde 2014. Mais depuis quelques années, le fil s’est rompu entre Neymar et les supporters brésiliens, qui lui reprochent notamment son manque de professionnalisme et ses nombreuses simulations lors du Mondial 2018 en Russie. Mais selon Dani Alves, son ancien partenaire à Paris et qui le côtoie toujours en sélection, il est trop injuste de critiquer aussi sévèrement Neymar, d’autant que celui-ci doit supporter une immense pression populaire et médiatique.

« Pourquoi Neymar n'est pas encore l'idole nationale absolue ? Je pense qu'il porte trop de responsabilités. Ce qu’il fait de sa vie n’est pas criminel puisqu’il donne toujours des résultats sur le terrain. Les gens pensent que nous n’avons pas de problème, que nous n’avons pas de choses à régler, pas de motifs de stress. Mais nous sommes humains. C’est l’une des personnes les plus pures que j’ai jamais rencontrées, mais il a sa personnalité. Il est né pour être différent. Ce que je dis toujours, c’est qu’il doit se concentrer sur ce qui est entre ses mains, à savoir jouer et obtenir des résultats (pour son équipe) » a indiqué à l'émission Jogo Alberto Dani Alves, lequel a toujours volé au secours de Neymar par le passé et qui continue donc de jouer son rôle d’avocat auprès de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Ce dernier, qui considère l’ancien latéral droit du PSG comme un véritable frère, appréciera. En attendant peut-être la réconciliation entre Neymar et le peuple brésilien lors de la Copa America en 2021…