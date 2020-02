PSG : Trop de dribbles = carton jaune, Neymar va adorer...

Dans : PSG.

Passeur décisif contre Montpellier samedi après-midi au Parc des Princes (5-0), Neymar a encore été l’homme fort du Paris Saint-Germain.

Victime de neuf fautes directes de la part des joueurs du MHSC, le Brésilien est dans une forme resplendissante. Mais après le match, Neymar n’était pas totalement heureux. Et pour cause, l’ancienne star du FC Barcelone a écopé d’un carton jaune pour de biens obscures raisons. Victime d’une faute montpelliéraine, Neymar s’est plaint auprès de l’arbitre de la rencontre Jérôme Brisard… qui lui a immédiatement collé un carton jaune. Après la rencontre, Presnel Kimpembe, capitaine du PSG samedi contre Montpellier, a tenté d’expliquer cet avertissement incompréhensible à l’égard de Neymar.

« On ne va pas s'exposer sur les arbitres. C'est incompréhensible. Ney lui a demandé pourquoi. Marco lui a demandé, moi aussi je lui ai demandé. Sa réponse a été bizarre. Il a dit qu'il a chambré l'adversaire, donc il a reçu un carton...»., a indiqué le défenseur du Paris Saint-Germain, gêné car dans l’incompréhension devant cette décision arbitrale étonnante. De son côté, Neymar n’avait pas apprécié d’être averti sans véritable raison, et il l’avait fait savoir au quatrième arbitre de la rencontre dans les travées du Parc des Princes. « Moi je joue au football, et il me met un jaune. Dis-lui qu’il ne peut pas me mettre un jaune » avait notamment indiqué Neymar au quatrième arbitre, alors que le dernier lui avait répondu « speak french, speak french ». Une incompréhension qui risque d’animer quelques débats dans les prochains jours, même si l’on ne saura sans doute jamais pourquoi Neymar a écopé de ce carton jaune de la part de Jérôme Brisard, les arbitres ayant l’interdiction de parler aux médias pour justifier leurs décisions.