PSG : « Parle français, mon cul... », Neymar se fâche

Après avoir pris un avertissement en première période contre Montpellier, Neymar a fait part de son mécontentement au 4e arbitre.

Auteur d’une prestation encore une fois très aboutie, Neymar a pris cher samedi contre la formation de Michel Der Zakarian. Victime de neuf fautes directes de la part des joueurs héraultais pendant la rencontre, le joueur brésilien du Paris Saint-Germain a fait savoir son mécontentement à l’arbitre, mais d’un peu trop près. Averti par Jérôme Brisard, Neymar n’a pas apprécié du tout et a tenu à le faire savoir lors du retour vers les vestiaires.

Dans le couloir du Parc des Princes, Neymar, s’adressant en portugais au 4e arbitre, son mécontentement d’avoir été averti. « Moi je joue au football, et il me met un jaune. Dis-lui qu’il ne peut pas me mettre un jaune », lançait le Brésilien à l’officiel. Ce dernier lançait un « speak french, speak french » en réponse aux propos de Neymar afin de l'inviter à dialoguer dans la langue de Molière. Pas de quoi convaincre ce dernier, qui partant vers le vestiaire du PSG lançait un dernier « parle français mon cul… » au 4e arbitre.