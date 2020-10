PSG : Trop c’est trop, le coup de gueule de Tuchel

Dans : PSG.

Pas le temps de souffler pour le PSG, qui enchaine les matchs depuis le mois de juillet avec les finales de Coupes, le Final 8 puis la reprise de la Ligue 1 puis de la Ligue des Champions.

Résultat, les absences pour blessure s’enchainent, et cela commence à sérieusement agacer Thomas Tuchel. Car en attendant, le Paris SG ne trouve pas son rythme de croisière et son équipe se fait critiquer pour son jeu bien moins flamboyant. Résultat, à l’approche du match de ce samedi face à Nantes, le technicien allemand a poussé un bon coup de gueule contre les cadences infernales de ses troupes, alors que Neymar s’est blessé et que Mbappé s’est plaint récemment d’être hors de forme faute d’avoir pu couper cet été.

« On va tuer les joueurs. On ne donne pas assez de repos. Ils jouent pendant la trêve, c’est trop, on ne peut pas récupérer vraiment bien. Dans le sport, il y a une relation entre préparation et performance. On va trouver des solutions. Nous sommes rentrés hier pendant la nuit, c’est le deuxième jour après un match, c’est le jour où il y a le plus de risque d’être blessé. Demain, on rejoue encore. On perd un joueur à chaque match. C’est pour tout le monde », a prévenu en conférence de presse un Thomas Tuchel sur la défensive depuis quelques semaines, et qui refuse de remettre en cause son staff technique ou la préparation physique, pourtant pointés du doigt ces derniers temps. En tout cas, le coach du PSG ne forcera aucun retour contre Nantes, et a déjà prévenu qu’il ne forcerait pas à faire jouer des éléments à court de forme contre Leipzig, histoire d’éviter les rechutes.