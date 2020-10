PSG : L’infirmerie appelée 23 fois, c'est quoi le problème ?

Dans : PSG.

Au coeur d’un automne musclé, le PSG continue de perdre des joueurs.

Pour le moment, en dehors de la faillite face à Manchester United, cela n’empêche pas les troupes de Thomas Tuchel d’obtenir des résultats plutôt positifs, même si la manière n’est clairement pas au rendez-vous. Le turn-over imposé par les nombreuses blessures a comme seul avantage de pouvoir mobiliser tous les joueurs, mais cette propension à accumuler les blessés depuis des mois commence forcément à agacer. Depuis la reprise, le PSG a dénombré 23 alertes médicales, et les choses ne vont pas dans le bon sens, puisqu’elles sont de plus en plus nombreuses dernièrement. La blessure de Neymar pour plusieurs semaines est une pierre de plus dans le jardin du secteur sportif, physique et médical. De quoi relancer quelques débats houleux sur les méthodes du staff de Thomas Tuchel, comme l’explique Le Parisien.

« Le PSG s’est fait une triste spécialité des pépins musculaires ces dernières saisons, suscitant des débats internes sur une préparation physique jugée insuffisante et mal ciblée par certains », a livré le journal francilien, qui suit de près le PSG. L’été dernier, le Paris SG avait surpris tout le monde en optant pour une préparation individualisé afin de relancer chaque joueur en fonction de ses capacités physiques en vue du Final 8. L’enchainement des matchs avec le championnat qui a repris dans la foulée de la finale de la Ligue des Champions a empêché les joueurs de se ressourcer, et surtout de se refaire une « caisse ». Une raison qui explique le coup de mou de certains joueurs comme Marquinhos, même si le PSG ne doit pas non plus se cacher, cela fait très longtemps que son infirmerie déborde, et cela a débuté bien avant le confinement.