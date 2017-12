PSG : Trapp, Donnarumma, une opération XXL au mercato ?

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Par l’intermédiaire de son agent, Kevin Trapp (27 ans) a indiqué qu’il quitterait le Paris Saint-Germain si une occasion se présentait au mercato hivernal.

Seulement titularisé à deux reprises en Ligue 1 cette saison, le gardien allemand n’en peut plus de jouer les doublures. Qui plus est à quelques mois de la Coupe du monde 2018. Mais dans la mesure où le portier numéro 3 Rémy Descamps va rejoindre Tours en prêt, le club francilien n’acceptera pas de libérer Trapp, sauf si son remplaçant devait signer rapidement. C’est effectivement le scénario envisagé par la presse italienne.

Selon La Repubblica, un éventuel départ de l’ancien portier de l’Eintracht Francfort ouvrirait la porte à Gianluigi Donnarumma (18 ans). Le dernier rempart du Milan AC aurait même choisi le PSG s’il devait bouger cet hiver. Du coup, le média transalpin parle d’un possible transfert de Trapp pour « seulement » 10 millions d’euros. Pour un gardien de ce niveau en plein milieu de la saison, on peut parler d’un cadeau de Noël… D’autant que le portier milanais coûterait beaucoup plus cher.