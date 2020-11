PSG : Tout pour Neymar ! Paris annonce la couleur !

Dans : PSG.

Avant le match face à Leipzig en Ligue des Champions, Thomas Tuchel a insisté sur l'importance de Neymar pour le PSG.

Dans une situation critique dans sa poule de Ligue des Champions (3eme derrière Manchester United et Leipzig), le PSG n'a pas le droit à l'erreur lors la réception des allemands mardi soir à 21h00 au Parc des Princes. Alors que les Parisiens ont du faire avec un nombre incroyable de blessures, Thomas Tuchel pourra cette fois compter sur Neymar et Kylian Mbappé. Une donnée qui change tout si l'on en croit Kingsley Coman, l'attaquant du Bayern. La star brésilienne sera titulaire malgré un début de saison entaché par plusieurs accrocs. Entre test positif au COVID, blessure et suspension, l'ancien joueur du Barça n'a jamais pu vraiment enchaîner les matchs. Un manque de rythme qui pourrait poser problème dans un match de très haut niveau. Dans sa conférence de presse d'avant match, Thomas Tuchel a insisté sur l'importance de Neymar mais également sur celles de ses coéquipiers, qui devront travailler pour lui.

« On a besoin de lui, il est absolument nécessaire qu’il joue. Il a la confiance, la qualité et l’expérience, c’est un joueur-clé pour nous. Il n’est pas dans le meilleur état physique, mais il commencera demain, il peut gérer physiquement et mentalement ce genre de rencontres. J'espère que ce ne sera pas trop pour lui, qu'on va l'aider. On doit travailler pour lui aussi. Il n’est pas tout seul » a déclaré le coach du Paris Saint-Germain. Dans un tel contexte, il ne serait pas surprenant de voir Thomas Tuchel aligner des milieux travailleurs tels que Ander Herrera ou Leandro Paredes afin de libérer Neymar des tâches défensives. A ce dernier de prouver que ce Tout pour Neymar n'est pas une erreur fatale.