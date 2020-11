PSG : Neymar et Mbappé changent tout, ça va le faire contre Leipzig

Dans : PSG.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain joue une véritable finale de groupe de Ligue des Champions contre Leipzig au Parc des Princes.

Avec seulement trois points à l’issue de la phase aller, le PSG n’aura pas le droit à l’erreur face aux Allemands de Leipzig. Une défaite compromettrait fortement les chances de qualification de l’équipe de Thomas Tuchel, plus que jamais sous pression. Au match aller, avant la trêve internationale, Paris s’était incliné contre Leipzig. Mais à cette occasion, Neymar et Kylian Mbappé étaient absents. Les deux hommes seront titulaires mardi, et cela change absolument tout selon Kingsley Coman, interrogé à ce sujet dans les colonnes du Parisien et qui se veut relativement confiant pour son club formateur.

« Au match aller, Paris déplorait de nombreux absents. Sans Neymar et Mbappé, ce n’est pas la même équipe. Même si tout reste possible, ça doit, ça va le faire. Lors du Final 8, le PSG s’était largement imposé face à ce même adversaire » a indiqué Kingsley Coman avant de s’attarder sur deux individualités qu’il connaît bien au PSG, à savoir Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. « C’est difficile de me surprendre, car j’ai joué et j’évolue avec de très grands joueurs. Kylian rassemble toutes les qualités techniques et un incroyable mental pour devenir l’un des meilleurs voire le meilleur au monde dans les années à venir. Presnel est comme un frère pour moi. Il a eu toujours eu en lui cette âme de leader. Maintenant, il est capable de répéter des grandes performances. Voilà la différence majeure. Pour connaître son envie et son mental de compétiteur, je peux vous assurer que ça va continuer » a lancé Kingsley Coman, lequel sera certainement devant sa télé mardi soir pour supporter le PSG face à Leipzig, une formation que l’attaquant du Bayern Munich connaît par cœur.