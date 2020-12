PSG : Tout pour Neymar, la tactique de Tuchel le sidère

Dans : PSG.

Elu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions, Neymar a porté le PSG vers la première place de sa poule, ce qui n’était pas forcément gagné à la fin de la phase aller.

Mission accomplie pour le joueur le plus précieux de l’équipe, celui qui impulse le tempo et fait la décision dans les rencontres. Un peu trop aux yeux de Bruno Satin, pour qui le plan de jeu de Thomas Tuchel est tout de même extrêmement limité, et ne repose que sur la capacité d’accélération et de création de Neymar.

« Aujourd’hui, l’image de Neymar est accolée à celle du PSG. Il est pour les années qui viennent probablement le plus gros joueur avec les déclins de Messi et Cristiano. Donc c’est vraiment le joueur à ne pas perdre. C’est l’attraction. Et conserver Kylian Mbappé ? Probablement. Mais ils n’ont pas la même feuille de route. Mbappé s’imagine bien ailleurs. Il est dans une autre phase de sa carrière. Il y a une chose importante aussi. Aujourd’hui le PSG, sur le terrain, ne tire pas totalement profit d’avoir Neymar et de ce qu’il représente en tant que passeur. Il n’y a pas assez de mouvement. Au niveau collectif, c’est pauvre. Le plan de jeu du PSG, ça se résume à donner le ballon à Neymar ou Mbappé pour qu’il fasse la différence. Là, il y a un vrai chantier pour un vrai entraîneur. Thomas Tuchel ira au mieux au bout de son contrat. On va arriver dans une période importante. La câlinothérapie de Tuchel avec 15 jours à Noël… Là il va y avoir une période extrêmement importante. Comment vont-ils gérer la période des fêtes ? Le mois de janvier risque d’être chamboulé aussi », a confié l’agent de joueur au micro de Canal+. Autant dire que Thomas Tuchel, qui sait déjà que ses chances de rester au PSG la saison prochaine sont bien maigres, va devoir serrer la vis pour faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens en deuxième partie de saison, malgré des intérêts particuliers évidents.