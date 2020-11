PSG : Tout le monde l’aime, Di Maria veut prolonger

Dans : PSG.

L’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre au PSG. Mais la situation d’Angel Di Maria est également à surveiller…

Et pour cause, l’Argentin de 32 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Auteur d’un doublé contre Rennes samedi soir, l’attaquant du PSG a prouvé qu’il était un joueur indispensable à Paris, au même titre que Neymar ou Mbappé. A ce titre, il serait étonnant que le Paris Saint-Germain ne lui propose pas de prolongation de contrat. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été annoncé. Ce qui est certain, c’est que ce n’est pas le joueur qui bloquera les discussions. En effet, au micro de Canal +, Angel Di Maria a confirmé qu’il souhaitait prolonger au plus vite en faveur du PSG.

« Je suis très content, très heureux, j’ai toujours dit que le PSG était un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi, du président, des dirigeants, et de tout le monde. Je me sens bien et je fais de mon mieux ici. Je l’ai déjà dit, je veux finir ma carrière en Europe à Paris, mais cela ne dépend pas seulement de moi. Cela dépend aussi du club » a fait savoir l’ancien milieu offensif du Real Madrid et de Manchester United, pour qui il est évident que prolonger à Paris à 32 ans serait une excellente opération sportive et financière. Visiblement peu pressé, Leonardo attend peut-être de connaître la position du futur entraîneur du PSG pour se positionner. Même s’il serait véritablement étonnant et très risqué de la part du directeur sportif de Paris de laisser trainer ce dossier en longueur. Car de toute évidence, Angel Di Maria aura des prétendants sur le marché des transferts s’il venait à se retrouver libre.