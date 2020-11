PSG : Di Maria prolongé, Leonardo négocie à la hache

Dans : PSG.

En fin de contrat en 2021 du côté du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria est actuellement plus proche d’une prolongation que d’un départ.

Cette semaine, lors de la défaite du club de la capitale en Ligue des Champions contre le RB Leipzig (1-2), Angel Di Maria a été l’homme clé du PSG. Premier buteur de cette rencontre à la sixième minute de jeu, l'international argentin a ensuite loupé son penalty dix minutes plus tard, avant de plonger complètement, à l’image de l’équipe de Thomas Tuchel… Malgré cette partie mitigée, Di Maria réalise quand même un début de saison correct, avec deux buts et deux passes en sept matchs. À 32 ans, l’ancien attaquant de Manchester United est donc toujours à un niveau très intéressant. Et c’est pour cette raison que Leonardo va tenter de le prolonger. Même si le directeur sportif brésilien a mis sa priorité sur les contrats de Kylian Mbappé et Neymar, le Fideo fait partie des dossiers chauds du moment.

Selon Foot Mercato, Di Maria aurait effectivement lancé les discussions avec le PSG à propos d’une prolongation de deux ans. « Les négociations portent sur un bail allant jusqu'en juin 2023 accompagné d'une baisse de salaire du natif de Rosario », détaille le média spécialisé dans le marché des transferts. Courtisé par de nombreuses équipes européennes en vue de la saison prochaine, le vice-champion du monde 2014 pourrait accepter cette offre, sachant qu’il veut finir sa carrière à Paris avant de repartir dans son club formateur, à Rosario Central, chez lui en Argentine. Reste à savoir si le coup de la baisse de salaire, l'âge avançant alors que les finances ne sont pas au top, va passer.