PSG : Tous des lâches au Paris SG, l'attaque brutale de Dugarry

Remplacé à 20 minutes de la fin du match contre Montpellier samedi après-midi (5-0), Kylian Mbappé a créé une véritable polémique au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, l’attitude de l’international français a énormément fait réagir. Et si du côté de Thomas Tuchel, on a souhaité éteindre l’incendie avant qu’il ne se ne propage davantage, les consultants ne se gênent pas pour taper sur Kylian Mbappé. Sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry s’est par exemple montré très sévère à l’égard de l’attaquant du Paris SG, mais également à l’égard du vestiaire parisien dans son ensemble. Car pour l’animateur de Team Duga, les autres joueurs du Paris Saint-Germain devraient hausser le ton afin de recadrer Kylian Mbappé.

« Pour moi, dans le vestiaire c’est des lâches. Si cela s’était passé dans mon vestiaire, je l’aurais pris entre quatre yeux et lui aurait dit : “Maintenant, tu arrêtes ton cinéma.” Tu joues au football, tu respectes les décisions de l’entraîneur et tu arrêtes ton cirque. C’est tous des peureux, ils ne veulent pas monter au créneau parce qu’ils se disent : “Je ne vais rien dire sur Kylian Mbappé, car si je me troue le match d’après qu’est-ce qu’on va dire sur moi ?” C’est que des lâches dans le vestiaire ! » a attaqué Christophe Dugarry, pour qui les joueurs du Paris Saint-Germain ne font pas preuve de suffisamment de caractère dans le vestiaire afin de tenir tête à Kylian Mbappé. Il ne serait donc pas surprenant, selon le consultant de la radio, que ce genre d’incident se reproduise à l’avenir. A moins que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’aient volé au secours de Thomas Tuchel dans le but de recadrer comme il se doit le n°7 du Paris Saint-Germain, dont l’attitude a fortement déplu en interne.