PSG-Tottenham, Paris remet des places en vente

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La finale de la Ligue des champions avait suscité un engouement historique et le PSG avait été contraint de gérer au mieux la demande colossale de ticket pour le match contre l'Inter. Visiblement, c'est moins pour le cas pour la SupeCoupe d'Europe contre Tottenham.

La saison du Paris Saint-Germain débutera officiellement le mercredi 13 août du côté du Stadio Friuli à Udine en Italie. C'est là que les joueurs de Luis Enrique affronteront Tottenham, vainqueur de l'Europa League, une semaine seulement après avoir repris l'entraînement. Si de nombreux supporters du PSG sont attendus de l'autre côté des Alpes, le quota de tickets réservés aux fans parisiens par l'UEFA n'est pas totalement écoulé puisque ce lundi soir, le Paris Saint-Germain a adressé à ses supporters qui n'auraient pas déjà acheté des places un code permettant d'acheter deux tickets à 30 euros l'unité. Il est vrai que le calendrier place la SuperCoupe d'Europe à une date assez spéciale, car quelques jours plus tard, le championnat de Ligue 1 reprendra ses droits. Et comme le veut la tradition, des petits malins ont aussitôt mis en vente leur code personnelle, afin de gratter quelques dizaines d'euros.

Le PSG veut faire le plein de supporters contre Tottenham

10 jours avant le premier match de la saison 👀



🏆 Supercoupe d'Europe - finale

🆚 Tottenham

🕘 21h

🏟️ Stadio Friuli pic.twitter.com/dKiTd0VUuJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 3, 2025

Ce retour de billets sur le marché, et tout de même une petite surprise, car en faisant jouer cette rencontre de gala dans un stade de 25.000 places, l'UEFA espérait que toutes les tribunes seraient rapidement pleines. Car même si l'instance européenne du football a collé une amende de 100.000 euros au PSG suite au comportement de ses supporters lors de la finale de la Ligue des champions à Munich, l'UEFA espère que cette SuperCoupe se déroule dans une chaude ambiance comme cela avait été le cas contre l'Inter, et surtout grâce aux fans du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, les fans des champions d'Europe, qui sont dans les fichiers du club de la capitale et qui n'ont pas de tickets pour PSG-Tottenham doivent surveiller leur boite de mails.