La SuperCoupe d’Europe le 13 août, le PSG en rêve

Par Guillaume Conte

L'UEFA a dévoilé la date et le lieu de la Super Coupe d'Europe, à laquelle le PSG pourrait participer en cas de victoire samedi.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain rêve désormais d’aller au bout et de remporter l’épreuve face à l’Inter Milan. Ce serait une véritable reconnaissance pour le club parisien, qui court après depuis 15 ans et l’arrivée du Qatar dans la capitale française. En cas de succès ce samedi à Munich, le PSG se verrait ouvrir les portes de plusieurs matchs de prestige. Et notamment la Super Coupe d’Europe, dont l’UEFA a donné le lieu et la date.

Ce match contre Tottenham, vainqueur de l'Europa League, qui opposera donc les Spurs à l’Inter Milan ou au PSG, se jouera à Udine, dans le Stadio Friuli d’une capacité de 25.000 places, et il aura lieu le 13 août prochain. En cas de victoire samedi, l’été du PSG sera donc très chaud, mais nul doute que le club de la capitale ne se plaindra pas d’avoir cette exposition extraordinaire en cas de titre européen.