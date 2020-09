PSG : Tottenham accélère pour Skriniar, Leonardo peut pleurer

Dans : PSG.

Encore et toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central durant ce marché des transferts, le Paris Saint-Germain est un peu en galère…

Suite au départ de Thiago Silva à Chelsea, et sachant que Thomas Tuchel veut potentiellement laisser Marquinhos au milieu de terrain cette saison, le club de la capitale souhaite impérativement faire venir un défenseur central avant le 5 octobre prochain. Mais dans ce marché si spécial, la bonne affaire ne se trouve pas partout. Il y a quelques jours, la rumeur menant à Kalidou Koulibaly (Naples) a refait surface à Paris, mais sans plus pour le moment. Aux dernières nouvelles, Leonardo suit toujours avec attention Milan Skriniar. Sauf qu’au final, l’international slovaque pourrait bien prendre la direction de la Premier League.

C’est en tout cas ce qu’explique Nicolò Schira. « Tottenham travaille du côté de l’Inter pour signer Milan Skriniar. Frank Hitchen et l'intermédiaire Frank Trimboli préparent la première offre : environ 45 millions d’euros plus des modules complémentaires pour l’Inter. Le club de Milan demande 60 ME pour vendre son défenseur central », a avoué, sur Twitter, le journaliste italien, qui sait que le PSG a encore une chance de rafler la mise si Leonardo pose 60 ME sur la table des négociations. Une somme que Paris n’a toutefois pas durant ce mercato post-Covid… Autant dire que cette piste menant au défenseur de 25 ans est presque à mettre de côté.