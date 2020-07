PSG : Tolisso à Paris, la bonne idée du mercato ?

Dans : PSG.

Cet été, le PSG s’est fixé pour mission de recruter un milieu défensif, et d’apporter une touche bleu blanc rouge à son effectif.

Tout naturellement, les noms de Tanguy Ndombele et de Tiémoué Bakayoko ont rapidement été associés au Paris Saint-Germain. Les deux joueurs ont plus ou moins été placés sur la liste des transferts par Tottenham et par Chelsea, et ont sans aucun doute un profil intéressant pour Paris. Mais à en croire France Football, qui s’est amusé à élaborer le mercato idéal du champion de France en titre, un autre milieu de terrain français, champion du monde de surcroît, coche toutes les cases pour venir renforcer l’effectif de Thomas Tuchel la saison prochaine.

Et il s’agit d’une vielle connaissance de la Ligue 1 en la personne de Corentin Tolisso. « Piotr Zielinski, de Naples, serait intéressant mais pas sûr que le Napoli soit vendeur. Peuvent alors venir les noms de Thomas Partey, milieu défensif de l'Atlético de Madrid, de Rodrigo De Paul, de l'Udinese, et celui de Corentin Tolisso. Pour leur faculté à être polyvalent, le Français et l'Argentin sont intéressants » explique le média, pourvoyeur de bonnes idées pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain au mercato. Reste maintenant à voir quelle option sera choisie par Leonardo, lequel a rapidement fait de Sergej Milinkovic-Savic sa priorité. Mais les exigences de la Lazio Rome, qui réclame près de 80 ME pour son international serbe, compliquent sérieusement cette piste pour le Paris SG. D’autant que cet été, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont pas réellement un budget illimité à leur disposition pour faire leurs emplettes…