PSG : Thomas Tuchel viré, il sait déjà où rebondir !

C’est la bombe du jour, et personne ne l’avait vu venir. Thomas Tuchel a été viré par le Paris Saint-Germain.

L’entraîneur allemand de 47 ans, en poste depuis le 1er juillet 2018, aura tout vécu à Paris. Une finale de Ligue des Champions, mais également de grosses désillusions comme la perte des coupes nationales en 2019. Globalement, les supporters du PSG garderont un souvenir contrasté de Thomas Tuchel, dont le départ ne fait pleurer personne en ce jour de Noël. Le principal intéressé n’est pas non plus effondré, lui qui avait indiqué samedi dans une interview accordée à la télévision allemande que son rôle était pollué par des décisions politiques incessantes au sein du Paris Saint-Germain.

Thomas Tuchel souhaite retrouver le plaisir d’entraîner une équipe de football, sans subir les inconvénients de la pression inhérente à un club comme le PSG. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Bild, la volonté de l’ancien coach du Borussia Dortmund est de rebondir très vite, au contraire d’un Laurent Blanc. Le média dévoile que Thomas Tuchel observe avec attention ce qui se passe du côté de la Premier League, et précisément à Manchester United et à Arsenal. Troisièmes de Premier League, les Red Devils ne devraient pas renvoyer Ole Gunnar Solskjær dans les semaines à venir. Le constat est moins limpide en ce qui concerne Mikel Arteta, en grand danger à Arsenal, 15e de Premier League après 14 journées. Reste maintenant à voir si les dirigeants des grands clubs anglais penseront à Thomas Tuchel au moment de changer d’entraîneur. Ce qui est certain, c’est que le désormais ex-manager du Paris Saint-Germain veut rebondir au plus vite. Ses agents sont prévenus…

On of the best German Coaches is free for a new challenge - and Thomas Tuchel is interested in the next step: Premier League @ManUtd @Arsenal