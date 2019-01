PSG : Thiago Silva une pleureuse ? O Monstro répond aux rageux

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré son statut, Thiago Silva a souvent été attaqué sur son mental qui serait le point faible du défenseur que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec l'équipe du Brésil. Pour de nombreux observateurs, O Monstro a trop facilement la larme à l'oeil, preuve selon eux qu'il n'est pas totalement à la hauteur de son statut de grand joueur. Pour Thiago Silva, tout cela n'est que du pipeau, et sur Europe 1 le capitaine du PSG a fermement défendu son attitude.

Car pour le défenseur brésilien du Paris SG, pleurer n'est pas une preuve de faiblesse, bien au contraire. « Tout le monde qui fait du sport connaît des moments moins bons et des moments incroyables à vivre. Moi, j'essaye de vivre au maximum chaque minute. Je crois que tout le monde, dans la vie, a perdu quelque chose d'important et a pleuré. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu es faible. Mais parfois, les gens vont te pointer du doigt. Moi, j'ai toujours confiance dans tout ce que je peux apporter à cette équipe du Paris Saint-Germain et à ma sélection. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier de ma vie », a confié un Thiago Silva qui assume ses réactions à fleur de peau sur le terrain.