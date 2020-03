PSG : Thiago Silva trop vieux, l'AC Milan ferme la porte

Dans : PSG.

Malgré des prestations abouties cette saison, Thiago Silva quittera le PSG le 30 juin prochain, Leonardo ayant pris la décision de ne pas prolonger le contrat du Brésilien.

Un véritable coup dur pour le défenseur du Paris Saint-Germain, dont l’objectif était clairement de rempiler pour une saison au minimum dans la capitale française. Du haut de ses 35 ans, Thiago Silva estime qu’il est toujours compétitif pour le haut niveau, raison pour laquelle son intention n’est pas encore de rentrer au Brésil. Ces dernières semaines, un come-back à l’AC Milan était ainsi évoqué dans la presse italienne. Mais vraisemblablement, Thiago Silva peut oublier cette hypothèse qui était un moindre mal pour lui…

Effectivement, le Corriere dello Sport indique dans son édition du jour que les Rossoneri n’ont absolument pas l’intention d’offrir à Thiago Silva un contrat XXL avec un salaire digne de celui qu’il avait au PSG ces dernières années. Pire, l’AC Milan a pris la décision de ne plus miser sur des trentenaires, une décision qui peut surprendre quelques semaines après le retour de Zlatan Ibrahimovic. En réalité, le départ de Zvonimir Boban et celui annoncé de Paolo Maldini, lesquels étaient les deux hommes très favorables au retour de Thiago Silva au Milan AC, ont totalement changé la donne. Désormais, on se dirige clairement vers un modèle de trading en Lombardie, avec la farouche volonté de recruter de jeunes joueurs de 25 ans maximum afin de les revendre au prix fort dans les plus gros clubs européens. A moins d’un improbable retournement de situation, Thiago Silva peut donc oublier la piste milanaise pour son avenir.