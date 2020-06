PSG : Thiago Silva sacrifié le 30 juin, elle a la réponse

Dans : PSG.

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Leonardo a mis fin au suspense concernant l’avenir d’Edinson Cavani et de Thiago Silva.

En effet, le directeur sportif du PSG a fait savoir que les deux joueurs ne seront pas prolongés à l’issue de leur contrat, et qu’ils allaient donc quitter Paris libres pour zéro euro cet été. En revanche, on ne sait pas encore de manière certaine si le club francilien va proposer des prolongations de deux mois à Cavani et à Thiago Silva afin qu’ils puissent terminer la saison. Par exemple, Eric-Maxim Choupo-Moting ne devrait pas être prolongé et sera prié de faire ses valises dès le 30 juin. Logiquement, Thiago Silva ne sera pas traité de la même manière selon Isabela Pagliari, laquelle a indiqué sur Europe 1 que le capitaine du PSG durant cette saison 2019-2020 disputera bien la fin de la Ligue des Champions.

« Les informations que j’ai eues, c’est que Thiago Silva va prolonger pour finir la saison. Marquinhos il est parti en avion privé avec toute la famille à Saint-Tropez. Marco Verratti a aussi loué une maison là-bas. Il y a Lavezzi, et la femme de Kevin Trapp qui est brésilienne. Ce sont des amis. Et il ne faut pas oublier que les joueurs du PSG sont actuellement en vacances. Ils profitent du soleil. Avec le départ de Thiago Silva, Marquinhos va prendre le leadership. Ça fait quelques années déjà qu’il est vice-capitaine. Marquinhos il est prêt pour être cette homme-là, c’est aussi la volonté du club. Il est très proche du PSG, des supporters, il est très engagé. Il va assumer ce rôle de capitaine » a indiqué la journaliste brésilienne, pour qui Thiago Silva prolongera bien son contrat de deux mois avant de laisser définitivement son rôle de leader de la défense à Marquinhos. Quant à Edinson Cavani, il devrait être traité de la même façon par le Paris SG…