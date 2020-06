PSG : Thiago Silva et Cavani quittent Paris, c'est officiel !

Dans : PSG.

Encore en Amérique du Sud, Thiago Silva et Edinson Cavani savent que le PSG ne les conservera pas. Leonardo va tout de même leur offrir un CDD.

Même s’il n’y avait plus réellement de suspense puisque le Paris Saint-Germain n’avait pas bougé alors que les deux joueurs étaient dans le dernier mois de leur contrant, Leonardo a officialisé dans un entretien accordé au Journal du Dimanche que Thiago Silva et Edinson Cavani ne seront plus au PSG la saison prochaine. Cependant, le directeur sportif brésilien veut proposer à l’expérimenté défenseur brésilien et au meilleur buteur de l’histoire du Paris SG un ultime et énorme challenge, à savoir tenter le quadruplé (L1, Coupe de la Ligue, Coupe de France et Ligue des champions).

Car Leonardo la précise, il espère que Thiago Silva et Edinson Cavani accepteront de prolonger pour deux mois avec le Paris Saint-Germain afin de finir officiellement la saison 2019-2020 sous le maillot du PSG avant de partir pour de nouvelles aventures. « Cavani et Thiago Silva ? Cela a été une décision difficile à prendre, ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club (...-) Les histoires étaient tellement belles, mais oui, on arrive à la fin (...) L’idée c'est de poursuivre la compétition avec eux jusque fin août », explique le directeur sportif du Paris SG, conscient que c’est une page importante de l'histoire du club de la capitale qui se tourne avec le départ annoncé du capitaine brésilien et du buteur uruguayen. Reste à savoir si Thiago Silva et Edinson Cavani accepteront ce CDD de deux mois dans la mesure où ils seront en quête d’un club en Europe pour la saison prochaine et que les équipes intéressées n'auront pas le désir de prendre des risques avec des joueurs aussi décisifs.