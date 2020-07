PSG : Vers un incroyable coup de tonnerre pour Thiago Silva ?

Dans : PSG.

Thiago Silva a entamé son CDD au Paris Saint-Germain, mais l'avenir du capitaine et défenseur du PSG n'est plus aussi limpide.

Présent dimanche lors de la victoire du PSG au Havre, Thiago Silva a pris sa mission à cœur, son long discours à ses jeunes coéquipiers avant la reprise de la deuxième période ayant confirmé que le capitaine parisien ne prenait pas les choses à la légère. Car à l’entame des deux derniers mois de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le défenseur brésilien ayant accepté l’offre de Leonardo d’aller au bout de la saison 2019-2020, certains craignaient une implication moindre de Thiago Silva. C’est bien mal connaître le joueur de 35 ans que de croire qu’il négligera cette ultime ligne droit au PSG, ou du moins ce que l’on croit être l’ultime ligne droite. En effet, si l’avenir du défenseur de la Seleçao et de Paris fait l’objet de nombreuses rumeurs en Italie, en Angleterre et au Brésil, l’hypothèse d’un brutal retournement de situation circule depuis quelques jours.

Et ce lundi, Alession Alaimo, journaliste italien de SportItalia et de TMW, affirme que du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo pourrait finalement changer brusquement d’attitude et proposer à Thiago Silva de prolonger au PSG. « D’un adieu pratiquement certain à un éventuel revirement. Étonnamment, le PSG envisage la possibilité de renouveler le contrat de Thiago Silva. Nous ne sommes pas encore à un tournant, mais il y a l'idée d'essayer de poursuivre le contrat. Everton reste attentif, Ancelotti ayant fait du défenseur brésilien le renfort idéal. En arrière-plan, il y a aussi l'AC Milan et la Fiorentina. Mais le PSG, en piste, tente de jeter les bases d'un renouvellement surprise », explique le journaliste italien. Il est vrai qu’avec la prolongation de Layvin Kurzawa, promis à un départ, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont déjà montré qu’ils pouvaient changer d’avis.