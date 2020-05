PSG : Thiago Silva en rêve, le Barça l’a vu venir de loin

Dans : PSG.

Parti pour quitter le Paris Saint-Germain en fin de contrat cet été, Thiago Silva devra sans doute trouver un dernier challenge pour terminer sa carrière. Une chose est sûre, c’est que le Brésilien n’atterrira pas au FC Barcelone.

Le FC Barcelone n’est pas prêt à tout pour se renforcer. La direction peut parfois se montrer rancunière, ce qui explique pourquoi certains décideurs sont réticents à l’idée de récupérer Neymar, considéré comme un traître depuis son départ forcé au Paris Saint-Germain. Mais ce n’est pas tout. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan se permet d’écarter plusieurs pistes qui n’ont pas abouti par le passé.

On apprend effectivement que plusieurs joueurs ont été proposés au Barça, à l’image du latéral droit d’Arsenal Hector Bellerin, formé à la Masia et en convalescence après sa grave blessure au genou. Le nom de son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang est également cité, mais les Blaugrana ont clairement fait du Nerazzurro Lautaro Martinez leur priorité pour le poste d’attaquant. Puis nos confrères affirment que le Néerlandais Donny van de Beek a aussi été proposé alors que les 50 M€ réclamés par l’Ajax Amsterdam représentent un obstacle insurmontable.

Thiago Silva recalé par le Barça ?

Mais l’info la plus croustillante concerne Thiago Silva. On le sait, le Barça a longtemps convoité le Brésilien, y compris lorsqu’il évoluait au Milan AC. Un intérêt non réciproque puisque le défenseur central du PSG n’a jamais rien fait pour faciliter un transfert à Barcelone. Mais cet été, le capitaine parisien risque de se retrouver en fin de contrat, le moment choisi par le joueur pour laisser filtrer qu’il rêve de jouer au Barça avant la fin de sa carrière… Autant dire que le leader de Liga n’est pas convaincu.