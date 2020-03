PSG : Thiago Silva forfait contre Dortmund, il en rêve

Dans : PSG.

Touché à la cuisse contre Bordeaux, Thiago Silva est très incertain pour le match décisif face à Dortmund de la semaine prochaine.

Mais son forfait annoncé comme certain il y a encore quelques jours, n’est plus aussi catégorique. Le capitaine du PSG se remet bien de sa blessure et travaille beaucoup avec le kiné et en salle pour être rétabli et postuler à une place dans le groupe de Thomas Tuchel. Ce n'est pas gagné, mais l'espoir existe. Très solide cette saison, Thiago Silva permettrait d’éviter un bricolage défensif, d’autant que l’entraineur du Paris SG rêve de pouvoir aligner Marquinhos au milieu de terrain. Mais quitte à faire un choix fort, Rolland Courbis préférerait ne pas compter du tout sur Thiago Silva, qui est pour lui le symbole des problèmes du PSG en Ligue des Champions depuis des années.



« On est en train de nous expliquer que Thiago Silva va peut-être jouer contre Dortmund. Mais il faut d’abord voir s’il va jouer contre Strasbourg. S’il est là contre Strasbourg, il pourra jouer sa place pour Dortmund. Mais tu ne vas pas m’expliquer que le Thiago Silva à 50 % que nous voyons depuis deux matches, va jouer contre Dortmund sans avoir joué en Ligue 1 avant. J’use de la salive pour rien avec ce débat », a pesté le consultant de RMC, pour qui le Brésilien ne sera pas d’une grande aide en cas de retour de dernière minute face à la folle attaque de Dortmund.