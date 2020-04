PSG : Thiago Silva et Paris, encore une décision choc à venir !

Dans : PSG.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Thiago Silva serait proche d'une prolongation, le défenseur et le PSG étant sur la même longueur d'onde.

Tout comme pour Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain a visiblement changé son fusil d’épaule concernant Thiago Silva, lequel arrivait également en fin de contrat sans qu’une offre de Leonardo et Nasser A-Khelaifi ne lui soit parvenue. Mais, actuellement confiné au Brésil, le défenseur et capitaine du PSG a probablement compris que l’épidémie de coronavirus avait changé la donne, au point même que son avenir paraît de nouveau devoir s’inscrire du côté du club de la capitale. Car selon Isabela Pagliari, le joueur de 35 ans et les dirigeants du Paris SG envisagent désormais très sérieusement de parvenir à un accord pour prolonger le contrat de Thiago Silva, conscient que cette solution avait du sens dans un marché des transferts 2020 qui s’annonce forcément totalement différent.

La journaliste brésilienne, bien renseignée concernant ses compatriotes au PSG, est persuadée que les deux parties se rapprochent inexorablement. « Le Paris Saint-Germain a envie d’offrir un nouveau contrat à Thiago Silva, les conversations entre les deux parties n’en sont qu’au début (...) Il donne la priorité au PSG car il aime le club, c’est une idole à Paris. Il se sent bien à Paris, en Europe, il a obtenu la citoyenneté française. Et en plus, il a envie de jouer la Coupe du monde au Qatar, en 2022. Rester en Europe, c’est plus facile pour jouer les meilleurs matches et être vu par le sélectionneur du Brésil, Tite. Avec la crise, les choses ont un peu changé pour tout le monde, on ne sait pas comment va être le mercato, quelles dates de début et de fin, c’est un peu flou en ce moment. Ce qui est sûr, le PSG veut prolonger Thiago et lui a envie de rester », a expliqué, sur Europe 1, Isabela Pagliari. Reste à mettre tout cela en musique, mais Leonardo, Nasser Al-Khelaifi et Thiago Silva ont du temps pour cela.