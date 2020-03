PSG : Thiago Silva en pleine déprime au Paris SG ?

Dans : PSG.

Critiqué après le match aller entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions, Thiago Silva a brutalement disparu de l’actualité du PSG.

Et pour cause, l’international brésilien s’est blessé face aux Girondins de Bordeaux, et manquera donc le match retour face au BVB en Ligue des Champions. Une absence qui tombe mal pour Thiago Silva, qui avait à cœur de réaliser un gros match au Parc des Princes contre les Allemands afin de convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo de prolonger son contrat, lequel expire en juin prochain. Selon Isabela Pagliari, très bien informé sur l’actualité des Brésiliens du PSG, Thiago Silva traîne son spleen depuis quelques jours à Paris. La fin de l’aventure est plus proche que jamais entre l’ancien capitaine de l’AC Milan et le Paris Saint-Germain…

« Thiago Silva est très triste de ne pas pouvoir jouer face à Dortmund. Il n'était pas au top au match aller, souhaitait faire différemment au match retour et il ne va pas avoir l'opportunité de le faire. En plus sa situation contractuelle est compliquée, car normalement il ne va pas rester au PSG, et cela joue également sur son moral » a confié sur l'antenne d'Europe 1 la journaliste, pour qui le moral n’est clairement pas au beau fixe chez Thiago Silva. Une qualification du PSG pour les quarts de finale pourrait toutefois changer la donne car Thiago Silva pourrait alors avoir une ultime chance de briller sur la scène européenne avec le Paris Saint-Germain. Cela ne changerait en revanche pas grand-chose quant à sa situation contractuelle, Leonardo ayant visiblement acté la décision de ne pas prolonger Thiago Silva dans l’optique de la saison prochaine.