PSG : Thiago Silva cash sur son avenir, ce club est hors course

Dans : PSG.

Non conservé par le Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, Thiago Silva souhaite continuer à évoluer au très haut niveau. Le Brésilien espère rebondir en Europe.

Cette fois c’est sûr, Thiago Silva n’appartiendra plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Suite à l’annonce de L’Equipe lundi, la femme du défenseur central a confirmé le départ de son mari sur les réseaux sociaux. Avant la déclaration on ne peut plus claire du principal intéressé. Le Brésilien en fin de contrat, qui devrait seulement prolonger jusqu’en août pour terminer l’exercice 2019-2020, a en effet évoqué son avenir loin de la capitale française et de Fluminense, son ancien club qu’il rêve de retrouver plus tard, après une dernière expérience européenne.

« Nous avons l’intention de rentrer en France la semaine prochaine, de reprendre notre quotidien, a annoncé le capitaine du PSG au magazine brésilien Caras. Dans ma situation, retourner au travail est quelque chose d’impératif, ça me manque, ça fait trois mois à la maison, ma femme n’en peut plus. (...) Tout le monde connaît l’affection que j’ai pour Fluminense, j’ai eu un épisode de tuberculose et ils m’ont ouvert la porte. J’ai une éternelle gratitude pour cela, mais j’ai encore des objectifs à atteindre en Europe. J’espère pouvoir les atteindre dès que possible. » Reste à savoir si un cador acceptera d’accueillir un défenseur si bien payé à presque 36 ans. Récemment, la piste menant à Everton est apparue.