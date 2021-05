PSG : Théo Hernandez à Paris, Leonardo est chaud

Dans : PSG.

Après avoir raté sa saison, le Paris Saint-Germain va forcément chercher à renforcer son effectif lors du prochain mercato estival. Avec des Français notamment ?

Ces derniers jours, tout le monde envoie Eduardo Camavinga du côté du club de la capitale française. Même si Rennes a fixé le prix de son milieu tricolore à 100 millions d’euros, le PSG a vraiment envie de recruter la pépite de 18 ans. Et si ce dossier français était le premier d’une longue série à Paris l’été prochain ? C’est possible. Car si Leonardo recherche de nombreux joueurs pour renforcer la future équipe de Mauricio Pochettino (enfin si l’entraîneur argentin reste), le directeur sportif creuse des pistes au goût bleu-blanc-rouge. Puisque selon Christian Falk, le PSG s’intéresse de près à Theo Hernandez. Pas une nouveauté, mais selon le journaliste allemand, le joueur du Milan AC vient de recevoir une offre de contrat de la part du vice-champion de France. Une avancée pas forcément décisive, vu que le PSG doit trouver un accord avec le latéral gauche, mais aussi et surtout avec le Milan. Et pour l’instant, le club lombard « n'est pas encore prêt à accepter un transfert ». Rien de rédhibitoire cependant.

Paris a une longueur d’avance

Car même si le Milan a réalisé une belle saison, avec notamment une deuxième place en Série A derrière l’Inter, l’ACM n’est pas encore revenu au niveau des tops clubs européens. Donc si le frère de Lucas a envie d’aller voir ailleurs pour monter une nouvelle marche dans sa carrière, et si le club intéressé a les moyens de poser 40 millions d’euros sur la table des négociations, Milan n’aura plus grand-chose à dire. C'est en tout cas la somme que demande désormais le club lombard. Après sa belle saison en Italie, avec huit buts et huit passes décisives en 45 matchs, le joueur de 23 ans sera en tout cas au coeur des débats sur le prochain mercato. Deux ans après son transfert en provenance du Real Madrid pour 21 ME, Theo Hernandez pourrait de nouveau changer d’air cet été. Direction Paris ? Le PSG a en tout cas une longueur d’avance sur la concurrence.