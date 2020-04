PSG : 25 ME, Alex Telles tout proche de signer à Paris

Dans : PSG.

Le PSG va avoir un sacré trou au poste d’arrière gauche avec le départ de Layvin Kurzawa, et pourrait bien le combler avec une recrue qui fait rêver.

Confinement ou pas, Leonardo demeure très actif pour continuer à trouver la perle rare capable d’aider le PSG à franchir un cap. Même si Juan Bernat donne satisfaction à son poste d’arrière gauche, le directeur sportif brésilien rêve de s’offrir une concurrence de rêve à ce poste. C’est pourquoi il fonce et avance dans le dossier Alex Telles. Le Brésilien, solide et régulier avec le FC Porto, cherche à franchir un nouveau cap dans sa carrière et ne cache pas son envie de rejoindre un club de plus haut niveau. Et c’est bien parti pour être le PSG. Le journal GauchaZH, qui couvre l’actualité de la ville de Porto Alegre, a toujours suivi de près la carrière de celui qui s’est révélé du côté du Gremio jusqu’en 2014. Il annonce ce dimanche que des négociations très avancées sont en train d’être bouclées, pour un transfert qui se situerait entre 20 et 25 ME selon les bonus et les accords.



Une belle opération pour un joueur longtemps suivi par les grands clubs européens, mais que le FC Porto n’avait jamais cédé jusqu’à présent. L’été dernier, un prix de 40 ME était évoqué. Mais cela a changé, puisque le joueur a récemment annoncé à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas au-delà de juin 2021, et pourrait donc partir libre dans un peu plus d’un an. Pour éviter cela, les Dragons rêveraient donc d’une opération rapidement bouclée, et permettant ainsi de se concentrer sur son remplaçant. La preuve, le FC Porto a récemment fait une offre de 5 ME pour Juninho Capixaba, jeune arrière gauche qui appartient au Gremio également. Une preuve que les planètes s’alignent en tout cas pour un départ d’Alex Telles, avec le PSG plus que jamais à l’affût pour compléter sa colonie brésilienne.