PSG : Tant que Mbappé n'aura pas prolongé, le Real sera là !

C’est d’un message avec le regard tourné vers l’avenir et le PSG que Kylian Mbappé a fait savoir qu’il avait pris bonne note de la fin de la saison prononcée par les instances, et du nouveau titre conquis par le Paris Saint-Germain.

Un message très apprécié sur les réseaux sociaux, et qui démontre que l’attaquant de l’équipe de France ne se voit pas ailleurs qu’à Paris. Cela dénote en tout cas par rapport à son fameux message aux Trophées UNFP de la saison passée, où il avait rappelé que ses ambitions étaient énormes « à Paris ou ailleurs ». Cette fois-ci, Kylian Mbappé est parti pour rester au PSG, malgré l’intérêt du Real Madrid toujours bien présent. Mais sur un plan plus concret, Pierre Nigay rappelle que le champion du monde n’a toujours pas prolongé à Paris, et donc que son transfert ne peut toujours pas être écarté à 100 %.

« Un tweet ou un post Instagram n’est pas la signature d’une prolongation de contrat. Tant qu’il n’aura pas signé, il restera un doute. Aujourd’hui, qui ose dire qu’il n’a plus aucun doute en matière de transfert ? L’histoire démontre que tout est possible, le marché des transferts peut se terminer dans plus de quatre mois. Il y a quand même un joueur qui est intéressé, et Mbappé connait et aime Zidane, et le Real Madrid. L’intérêt est réciproque. Ils ont le budget pour recruter. Alors comment dire que ce n’est pas possible dès cet été ? », a livré le journaliste de La Chaine L’Equipe, qui sait toutefois qu’à la volonté de Mbappé et du Real, pourrait de toute façon s’opposer la fermeté des dirigeants qataris, qui n’entendent pas laisser partir leur joyau français.