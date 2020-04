PSG : Mbappé fait saliver Paris et tousser Madrid

Dans : PSG.

D'un simple message sur Twitter, Kylian Mbappé a remis de l'huile sur le feu concernant son avenir.

Depuis quelques semaines, la presse espagnole fait de Kylian Mbappé la cible numéro 1 du Real Madrid, le seul doute étant sur la date à laquelle cette opération devait se faire. Mais bien évidemment, cela reste au stade de la rumeur, le clan Mbappé étant d’une discrétion absolue, même si l’on sait que le Paris Saint-Germain a fait de la prolongation du champion du monde français sa priorité numéro 1, sachant que ce dernier a encore deux ans de contrat. Alors, quand ce mercredi soir Kylian Mbappé est sorti de son mutisme sur Twitter, c’est peu dire que son message a été décortiqué.

En anglais, Kylian Mbappé a lancé : « Tout le monde parle, mais personne ne sait. Mon équipe me manque @PSG ». Et dans la foulée le compte officiel du Paris Saint-Germain lui a répondu : « Toi aussi tu nous manques ». Bien évidemment, chacun a tenté de voir un sens caché à cet échange, et déjà AS y perçoit clairement « un clin d’œil au PSG au moment il y a un déluge d’infos sur son non-renouvellement de contrat à Paris ». Et le média sportif madrilène d'expliquer que du côté de Florentino Perez on aura probablement pris note de ce message d'amour au Paris Saint-Germain envoyé par Kylian Mbappé.