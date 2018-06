PSG : Sur un petit nuage, Berchiche voit son avenir en rouge et bleu

Dans : PSG, Mercato.

A son arrivée l’été dernier, Yuri Berchiche (28 ans) était considéré comme un simple remplaçant au Paris Saint-Germain. Suite à ses premières prestations, on le voyait mal détrôner Layvin Kurzawa.

Et pourtant, le latéral gauche espagnol s’est peu à peu adapté et a fini par reléguer son concurrent au second plan. Le Français devrait même quitter le club de la capitale cet été. De quoi donner le champ libre à l’ancien joueur de la Real Sociedad ? Rien n’est moins sûr. Pour commencer, le PSG compensera forcément le départ de Kurzawa, et l’on imagine que la direction choisira une recrue d’un certain calibre. De plus, Berchiche, comme les autres latéraux de l’effectif, ne donne pas satisfaction à Thomas Tuchel.

Mais cela n’a pas l’air d’effrayer le Basque, indique le quotidien As. En effet, le latéral gauche estimé à 20-25 M€ se sent bien à Paris et n’imagine pas un départ cet été. Et surtout pas en ce moment, alors qu’il profite de sa lune de miel après son mariage au début du mois. En attendant son retour à la reprise, l’Athletic Bilbao, l’Atlético Madrid et des clubs allemands ont déjà contacté son agent. Au cas où Berchiche devrait descendre de son nuage...