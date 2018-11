PSG : Thiago Silva dévoile sa recette miracle pour mettre Liverpool au tapis

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain sera très attendu à l’occasion du choc face à Liverpool. Il faut dire qu’en cas de contre-performance, la qualification pour les 8es de finale sera très compromise. Ce qui représenterait bien évidemment un énorme coup dur pour la troupe de Thomas Tuchel. Ainsi sur le site officiel du PSG, Thiago Silva a lancé un message à ses partenaires. Le capitaine brésilien a notamment demandé à l’ensemble du groupe parisien de jouer avec le cœur, mais pas uniquement. En effet, il faudra mettre les sentiments de côté et jouer avec intelligence pour l’emporter face aux partenaires de Mohamed Salah.

« Il faudra bien jouer pour battre Liverpool. Un match moyen ne suffira pas contre une équipe comme celle-là. C’est le haut niveau, il faudra être bien préparé. C’est un match décisif. Il faudra le jouer avec la tête, et pas uniquement avec le cœur. On a forcément envie de le jouer, mais on devra le faire avec intelligence. Il y a beaucoup de qualité, des deux côtés, et les détails feront la différence. Nous serons chez nous et, avec nos supporters derrière nous, nous serons encore plus forts, car l’ambiance au Parc sera magnifique » a expliqué un Thiago Silva qui regrette encore le match nul concédé face à Naples. Un match que le PSG aurait pu gérer de manière différente avec un peu plus de vice et d’expérience. Et qui pourrait servir à l’occasion du match contre Liverpool mercredi…