PSG : Stéphan chauffe les fans du Real avec Mbappé

Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé est d’ores et déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète.

Parfois critiqué pour ses excès d’individualisme, l’attaquant du PSG affiche toutefois des statistiques phénoménales avec 30 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues. Un talent que le public français doit savourer à sa juste valeur selon son ancien coéquipier monégasque Tiémoué Bakayoko. « Ceux qui sont un peu trop durs avec lui, j’ai envie de dire : "rendez-vous compte de la pépite que vous avez et profitez-en !" En plus, il est français... Il faut savourer son talent, même si on supporte un autre club que le PSG » expliquait la semaine dernière l’ancien milieu défensif de Chelsea.

Cette semaine, c’est l’entraîneur rennais Julien Stéphan qui s’est montré très élogieux à l’égard du phénomène du Paris Saint-Germain. Interrogé dans les colonnes du journal AS, le coach de Rennes a notamment évoqué le Ballon d’Or, un objectif à moyen terme pour Kylian Mbappé. « Mbappé compte cette saison plus de 30 buts toutes compétitions confondues. Il a tout : vitesse, qualité technique et confiance incroyable. Je vois qu’il veut gagner de nombreux titres. De plus, il a 21 ans et a beaucoup de marge de progression devant lui. Il a toutes les clés pour être l’un des meilleurs attaquants de la planète et, peut-être, un Ballon d’Or » a indiqué l’entraîneur du Stade Rennais à la presse espagnole, histoire d’enflammer encore un peu plus les supporters du Real Madrid. Depuis plusieurs mois, les Socios madrilènes rêvent d’un transfert de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole mais en raison de la crise sanitaire impactant fortement les finances des clubs, l’attaquant des Bleus devrait rester au moins une saison supplémentaire au Paris SG.