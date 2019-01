PSG : SRFC, Neymar, Paredes, Mercato... Tuchel lâche des bombes

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, après la victoire 4-1 contre Rennes : « C'était une première mi-temps très compliquée pour nous car Rennes a joué de façon très courageuse. Mais d'un autre côté, j'avais l'impression que mon équipe n'était pas prête pour ce match parce qu'on a manqué d'intensité, de mentalité et de qualité. C'était notre pire première mi-temps, mais la deuxième était complètement différente, on était très resserrés et plus agressifs. Les joueurs ont attendu un changement pour les aider, mais à mon avis, ce n'était pas le point le plus important. Neymar forfait pour Manchester United ? Pour Ney, oui, ça va être super difficile, on fait tout, mais c'est trop tôt pour parler d'une date de retour. On doit attendre la première semaine qui est très importante. Paredes ? Je l'attends depuis quelques jours et il n'est pas là. On en rigole, mais normalement, on doit en pleurer... Un deuxième joueur au mercato après Paredes ? J'espère toujours, oui, mais on doit commencer avec un joueur... », a-t-il lancé sur Canal+.